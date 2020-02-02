Sağlık tesislerini tek tek gezdiler

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yerinde değerlendirme faaliyetleri kapsamında Bolu’ya gelen gözlemciler, il genelindeki sağlık tesislerini gezerek değerlendirmelerde bulundular.

Sağlık tesislerini tek tek gezdiler

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yerinde değerlendirme faaliyetleri kapsamında görevlendirilen gözlemciler Bolu’ya geldi. Gözlemci heyeti ilimiz genelinde bulunan Bakanlığa bağlı sağlık tesislerini tek tek gezdi. Verimlilik ve Kalite uygulamaları gözlemcileri tarafından sağlık tesislerinde verimlilik yerinde değerlendirmeleri gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sağlık tesislerimizde yapılan değerlendirme sürecinde emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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