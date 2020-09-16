Sağlık turizmi için özel proje

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde öne çıkan 12 il için özel proje hazırladı. Her ilin hedef ülkeleri belirlendi. Hedef olarak alınan ülkeler ile 12 il belirleyen Bakanlık turistlerin bu illere gelerek sağlık turizminden faydalanmasını amaçlıyor. Bu sayede illerde de istihdam için yeni alanlar oluşturulacak.

BOLU’DA SAĞLIK TURİZMİ GELİŞTİRİLECEK

Bakanlık projesine göre ilimiz Bolu'nun doğal kaynakları ve sağlık hizmet çeşitliliğine uygun sağlık turizmi türlerini belirlenecek ve geliştirilecek. 12 il arasında bulunan Erzurum için Bakü ve Nahçıvan'da tanıtım faaliyetleri yapılacak. Hedef ülke Azerbaycan'dan gelen hasta sayısı artırılacak. Aydın'da ise ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile yerli yabancı hastaların bölgeyi tanımaları sağlanacak. Böylece sağlık turizmin diğer dallarında da turizme yönelik altyapı çalışmalarına zemin hazırlanacak.