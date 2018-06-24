banner133

banner101

banner120
24 Haziran 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sağlık turizminde zirve Sarot Termal Park

    Muhteşem doğası ve benzersiz iklimiyle ilimizde şifa dolu sağlık turizm merkezi haline gelen Sarot Termal Park, kaliteli hizmeti ve ziyaretçilerine sunduğu imkanlarla kaplıca turizminde çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

    24 Haziran 2018 Pazar 08:06
    Bu haber 48 kez okundu
    Sağlık turizminde zirve Sarot Termal Park

    İlimiz sadece doğal ve tarihi güzellikleri açısından değil sağlık turizmi bakımından da cennet bir şehir olma özelliği taşıyor. Jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de, termal tesisleşmenin bulunduğu, yani gidip hem konaklayabileceğiniz hem de şifalı sularından faydalanabileceğiniz yerler arasında ilimizde üst sıralarda yer alıyor. İlimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde bulunan Sarot Termal Park ise kaliteli hizmeti ve sunduğu imkanlarıyla giderek gelişen sağlık turizminde öncü kuruluşlar arasında olmaya devam ediyor. Sarot Termal Park Resort & SPA’da bulunan kaplıcalarda romatizmadan cilt hastalıklarına, sinir sistemi rahatsızlıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığa şifa dağıtılıyor.

    Bolu’da termal kaynakların bulunduğu yerlerin başında gelen Taşkesti’de Sarot’un ünü başta ülkemizin dört bir yanına yayılmış durumda. Mudurnu’ya bağlı Ilıca Köyü Eski D - 100 Karayolu üzerinde bulunan termal tesisler sıcaklıkları değişen suyuyla, başta sinir sistemi ve deri hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Sağlık turizminde çekim merkezi olan Sarot Termal Park, ziyaretçilerine ayrıca oyun salonun da masa tenisi, bilardo, langırt, tavla, okey, çocuklar için oyun parkı, çocuk sineması gösterimleri, minikler için mini clup alanı, çevre gezileri, yetişkinler için sinema gösterimleri, termal havuz kullanımları, çocuklar için çocuk havuzları, hiper termal havuz kullanımı, Türk hamamı, sauna, spa, özel aile havuzları ve fitness center kullanımı gibi özel imkanlar da sunuyor.

    Anahtar Kelimeler: Muhteşem, Doğası, Benzersiz, Iklimiyle, Ilimizde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ BASIN HAYATI” ndan ( 2 )…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel ÜRETİMDE BENDE VARIM
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bıçak Sırtı Seçim ile ilgili fikir yürütmenin zorluğu
  • İlhami Candemir İlhami Candemir VERGİ BARIŞI MUAMMASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BAZEN ÇOCUK GÖZÜYLE BAKMALI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yanıtı verilmeyen soru
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR NBA FİNALİ- STEVE KERR VE DÜNYA FUTBOL ŞAMPİYONASI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN BAŞBAKAN YILDIRIM’IN BOLU GAFLARI
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Santos’un Ateşle Dansı (ANALİZ)
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124