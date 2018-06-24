İlimiz sadece doğal ve tarihi güzellikleri açısından değil sağlık turizmi bakımından da cennet bir şehir olma özelliği taşıyor. Jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye’de, termal tesisleşmenin bulunduğu, yani gidip hem konaklayabileceğiniz hem de şifalı sularından faydalanabileceğiniz yerler arasında ilimizde üst sıralarda yer alıyor. İlimiz Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde bulunan Sarot Termal Park ise kaliteli hizmeti ve sunduğu imkanlarıyla giderek gelişen sağlık turizminde öncü kuruluşlar arasında olmaya devam ediyor. Sarot Termal Park Resort & SPA’da bulunan kaplıcalarda romatizmadan cilt hastalıklarına, sinir sistemi rahatsızlıklarından kadın hastalıklarına kadar birçok hastalığa şifa dağıtılıyor.

Bolu’da termal kaynakların bulunduğu yerlerin başında gelen Taşkesti’de Sarot’un ünü başta ülkemizin dört bir yanına yayılmış durumda. Mudurnu’ya bağlı Ilıca Köyü Eski D - 100 Karayolu üzerinde bulunan termal tesisler sıcaklıkları değişen suyuyla, başta sinir sistemi ve deri hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geliyor. Sağlık turizminde çekim merkezi olan Sarot Termal Park, ziyaretçilerine ayrıca oyun salonun da masa tenisi, bilardo, langırt, tavla, okey, çocuklar için oyun parkı, çocuk sineması gösterimleri, minikler için mini clup alanı, çevre gezileri, yetişkinler için sinema gösterimleri, termal havuz kullanımları, çocuklar için çocuk havuzları, hiper termal havuz kullanımı, Türk hamamı, sauna, spa, özel aile havuzları ve fitness center kullanımı gibi özel imkanlar da sunuyor.