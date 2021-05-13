Sağlık ve emniyet ekiplerine şükranlarını sundu

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Gençlik Kolları Başkanı Çağdaş Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Çağdaş Özkan mesajında, “Ramazan Bayramının tüm insanlığa, ülkemize ve Bolumuza; sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ederim. Bayramınızı en içten duygularımla kutlarım. Dilerim en kısa zamanda normal yaşantımıza dönüp, bayramlarımızı sevdiklerimize hasret kalmadan hep birlikte kutlayabiliriz. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu zor günlerde hakkını asla ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarına, emniyet güçlerine şükranlarımı sunuyorum. Tüm basın mensuplarına, tüm işçi ve emekçilere kolaylık ve sağlık diliyorum” dedi.

Özkan bayram mesajında ayrıca, “Bir teşekkürüm de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanım Emre Yılmaz'a; beni bu onurlu göreve layık gördüğü için kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimimle birlikte, Cumhuriyet Halk Partisinde ki tüm genç kardeşlerimle güzel projelerde buluşacağız. Tekrardan tüm Bolu halkının bayramını kutluyor, büyüklerimin ellerinden kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Sağlıkla kalın” ifadelerine yer verdi.