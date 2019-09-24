Sağlık ve Sanat İç İçe

Haber: Esra Perçin

Gerek ilimizden gerekse Türkiye’nin pek çok ilinden katılımcı ve konuşmacıların katıldığı Rehabilitasyon Hemşireliğinde Bakım Süreci Sempozyumda, bilimsel paylaşımların yanı sıra sanatsal etkinlikler de düzenlendi. Bir süredir Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Ebru çalışmasının sergisi, ebru atölye çalışmaları, keman ve şiir dinletisi gibi sanatın pek çok alanına dair etkinliklerin olduğu sempozyum yoğun ilgi gördü.

Konu ile ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürü ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “İlimizden ve ülkemizin dört bir yanından katılan, alanında uzman konuşmacılar ile düzenlediğimiz “Rehabilitasyon Hemşireliğinde Bakım Süreci Sempozyumu” başarıyla tamamlandı. Sempozyumda ele alınan konular, bu alanda hizmet veren her çalışanımız için değer taşıyan ve hizmet kalitesini artıracak nitelikte. İnanıyoruz ki, çalışanlarımıza kazandırdığımız her detay, vatandaşımıza yarar olarak dönecektir.” dedi.

Sempozyumun sanatsal yönünü de değerlendiren Demirkol; “Sağlık, pek çok renk gibi pek çok branşın bir arada olduğu bir ekip işidir. Ve ebru sanatının da içindeki renkler sağlık çalışanlarını temsil eder gibi bir arada ve rengarenk. Sempozyumumuzda hem sağlık hem sanat bir araya gelerek ahenk içinde geçti. Bize bu organizasyonda destek veren değerli hocalarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ebru Sanatçısı Yasemin Arslan Dinçer’e, İlknur Karageyik ve Hilal Sarı’ya, başhekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim.” dedi.