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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Sağlık yöneticileri ilçeyi inceledi

    Geçtiğimiz yıl hizmete giren yeni Göynük İlçe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bolu İl Sağlık Müdürlüğü heyeti ilçede hiçbir sağlık sorunu kalmaması için azami mesai harcıyor.

    05 Ocak 2018 Cuma 09:28
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    Sağlık yöneticileri ilçeyi inceledi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Kalabalık bir sağlık heyeti ile Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol hastanede incelemelerde bulunarak çalışmaları yerinde denetledi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Şevki Erkal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Süleyman Özsarı, Bolu Diş Sağlığı Hizmetleri Koordinatörü Taner Laçin ve kalabalık bir sağlık müdürlüğü personeli ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette ilçe hastanesinin daha fazla işlevsellik kazanması için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yunus Utaş’ında hazır bulunduğu ziyarette önemli açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Göynük ilçemiz il merkezine çok uzak bir mesafede olduğu için her türlü sağlık sorununun ilçe hastanemizde çözülecek hale getirmek istiyoruz. Bolu’ya 100 kilometre uzaklıkta bulunan Göynüğümüzde yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve yaşam kalitesini artırmak için buna mecburuz. Bu yüzden hastanemizi E.1 statüsüne yükseltmek için çabalıyoruz” dedi.

    Ufak tefek sağlık hizmetleri için insanlarımızın Bolu’ya sevk edilmesinin önüne geçmek için tedbirlerimizi alma gayreti içindeyiz diyen Demirkol, “Birinci önceliğimiz insanımızı yerinde tedavi etmek” ifadelerini kullandı.

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