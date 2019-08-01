Sağlıklı beslenmeyi bizden okuyun

Haber: Esra Öztürk

Gazetemiz Olay Gündem, okurlarını bilgilendirici haber ve yazılarla buluşturmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta itibariyle Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu Muhammet Kaya, sağlıklı beslenme, diyet, dikkat edilmesi gereken besinler hakkında yazacağı yazılarla okurlarımızla buluşacak.

Muhammet Kaya, yeterli ve dengeli beslenme, sürekli tükettiğiniz besinlerin tanıtımı, yaşa ve boya uygun ideal kiloya kavuşma, doğru bilinen yanlışlar, hastalık durumlarında nasıl beslenilmesi gerektiği gibi çeşitli konularda yazacağı yazılarla okurlarımızı bilgilendirirken, ayrıca sizlerin görüşlerini ve sorularını da alacak.

Okurlarımız Kaya’ya diyetisyenmuhammetkaya@hotmail.com ve bolugundem@hotmail.com mail adresleri ile 0539 605 9428 numaralı telefondan WhatsApp yoluyla kolaylıkla ulaşabilecek ve sorularını iletebilecekler.