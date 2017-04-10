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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Sağlıklı gelecek için yarıştılar

    Bolu İl Milli Eğitim Müdürü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan “Sağlıklı Nesiller Sağlıklı Gelecek” protokolünün ödül töreni gerçekleşti. Törene katılan Cengiz, spor yapmayı alışkanlık haline getiren dedi.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 11:32
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    Sağlıklı gelecek için yarıştılar

    Haber: Aysun Beykoz

    Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan  “Sağlıklı Nesiller Sağlıklı Gelecek” için toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmak ve bu kapsamda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek amacıyla 60. Yıl Ortaokulunda Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in katılımıyla tören düzenlendi.Açılış konuşmasını yapan okul müdürü İsmail Lekesiz, halkımızı ve bilhassa gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına toplumsal bilinç ve duyarlılık oluşturmanın önemine değindi.

    Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz: “Sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak için Yeşilay cemiyeti ile birlikte yarışmalar düzenlemiştik. Günümüzde sağlığımızı tehdit eden en önemli hastalıklardan birisi obezitedir.  Obezitenin önüne geçmek için hareketli yaşamı yaygınlaştırmaya çalışıyor ve kantinlerimizde hazır gıda satışlarının denetimini yapıyoruz. Sigara ve bağımlılık yapan diğer maddeler sağlığımıza ciddi zararlar veriyor. Bolu spor yapmaya uygun alanlarla dolu, Spor yapmayı yaşamınızda alışkanlık haline getirin”dedi.

    7. sınıf öğrencileri teknolojinin hayatımıza bağımlılık oluşturduğunu yanlış kullanımda aile yapımıza ve geleneklerimize verdiği zararı anlatan piyesi oynarken 8. Sınıf öğrencisi Şeyma Özgül Yeşilay şiirini okudu.

    Görsel kategoride Özel Gürtan İlkokulu ve Bolu Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Yiğit Gürsoy, Mengen Gökçesu Ortaokulu öğrencisi Aleyna Demirel ve İzzet Baysal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Emircan Çakır birincilik ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in elinden aldı.

    Edebi Kategoride ise Yeniçağa Mehmet Çelik İlkokulu öğrencisi Zeynep Nur Işık, 60. Yıl Ortaokulu öğrencisi Fatmagül Arık ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Hande Mısırlıoğlu ödüllerini Şube Müdürümüz Saniye Yurtsever’in elinden aldı. 

    Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Türkiye finalinde ilimizi temsil edecekler. Ödül töreni katılımcıların resim sergisini gezmesi ve hatıra fotoğrafları çekmesiyle son buldu.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Milli, Eğitim, Müdürü

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