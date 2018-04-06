Haber: Ceylan Beykoz

Bolu genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermek amacıyla İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Bağımlılığın zararlarına dikkat çekildiği programda katılımcılara günün anısına kağıt ve kalem dağıtılarak bugün vazgeçecekleri bir bağımlılığı not etmeleri istendi. Okul öğrencilerinin sağlıklı yaşamın önemini anlatan tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisini kazandı. Programın akabinde yarışmaya katıldıkları eserlerle Bolu’da dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Edebi kategoride Sakarya İlkokulu öğrencisi Bilal Hamza Temizer, Yeniçağa Mehmet Çelik Ortaokulu öğrencisi Nermin Başarır ve İzzet Baysal Anadolu Lisesi öğrencisi Hande Mısıroğlu il birincileri olurken görsel kategoride İnkılap İlkokulu öğrencisi Mustafa Furkan Koç, 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Melis Soygök ve Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Özlem Curaoğlu il birincileri oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ailelerinin banka hesaplarına 500 lira ödül aktarılacağını müjdeleyen Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever, “Bağımlılıkla mücadele sürecine katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen ‘sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ projesi kapsamında düzenlenen yarışmaya ilgi gösteren bütün okullarımıza, yöneticilerimize, öğretmenlerimize bütün içtenliğimle teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışma sonucunda ortaya çıkan eserleriyle Türkiye finalinde ilimizi temsil edecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu. Yarışmalarda dereceye giren 81 ilin ilkokul, ortaokul ve lise birincileri Türkiye finalinde yarışacak.



