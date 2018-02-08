Haber: Aysun Beykoz

“Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım” projesi kapsamında Bolu ilinde merkezde 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda eğitim gören çocukların göz taramaları Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzman doktorları ve sağlık personelinden oluşan ekip tarafından yapılmaya başlandı.

Proje sayesinde ihmal edilen göz rahatsızlıkları tespit edilip çocukların gözleri ve görme fonksiyonları taranmış olacak. İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol’un da taramalar yapılırken ziyarette bulunduğu “Tarayalım Sağlıklı Gözlere Sahip Olalım” Projesi ile yaklaşık 9.400 çocuğun göz taramasından geçirilmesi hedefleniyor.