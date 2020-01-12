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Sağlıklı Hayat, Bilgievi’nde anlatıldı

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde, Bir İyilik Yap Derneği ve Gerede Belediyesi tarafından Sağlıklı Hayat Seminerleri düzenlendi.

Sağlıklı Hayat, Bilgievi’nde anlatıldı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi bünyesinde; geçtiğimiz hafta Cuma günü veliler için; “Sağlıklı Hayat ve Geleneksel Tıp”, öğrenciler için ise aynı gün “Sağlıklı Hayat” semineri düzenlendi. Düzenlenen seminerlerde Bir İyilik Yap Derneği Genel Başkanı Ahmet Yardımcı,  Diyetisyen Büşra Ay ve Gıda Mühendisi Merve Duran konuşmacı olarak yer aldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın da katıldığı seminer veliler ve öğrenciler için oldukça verimli geçerken, konuşmacılara teşekkür ettiler. Seminer sonrası Belediye Başkanı Mustafa Allar konuşmacılara günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti. Veliler; Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederken bu programların devamını dilediler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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