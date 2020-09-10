Sağlıklı termal turizm Narven’de

Haber: BMA

Termal turizmde bölgenin en çok çekici tesislerinden biri olan Narven Termal Kasaba, salgın dönemi dolayısıyla aldığı tedbirlerle misafirlerine güven içinde hizmet sunuyor. Termal turizmin uğrak mekanı Narven; miniklerin favorisi doğal yaşam alanlarında keçiler, tekeler, tavus kuşu; misafirlerin her gün beklediği yumurtaları veren tavuklar ve horozlar ile doğal bir dinlenme keyfi sunuyor. Termal kasaba içerisinde oluşturulan sera alanlarında misafirler eksiksiz bir şifa tatili için doğal meyve ve sebzeleri dalından alıyor.

Narven Termal Kasaba’dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin yapılan açıklamada, “Ateş ölçümü, termal kamera, dezenfeksiyon, sosyal mesafe ve arttırılmış hijyen işlemleriyle, Bakanlıkların ve İl Hıfzısıhha Kurulunun önlem kararları kapsamında çalışmalarımızla, üye ve misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı için tüm tedbirleri alıyoruz. Gelişen süreci anlık olarak takip ederken, yüksek hizmet kalitemizden ödün vermeden izin verilen tüm hizmetleri kesintisiz ve yüksek titizlikle devam ettirmekteyiz. Konaklamanız süresince bu önlemler kapsamında sizi yönlendirecek tüm duyurular bulunmaktadır. Lütfen alan görevlilerimizin uyarılarını dikkate alın. Sosyal mesafenizi koruyun ve gerekli alanlarda maskenizi takın. Detaylı Bilgi: 444 6 414” ifadelerine yer verildi.