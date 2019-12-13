Sağlıkta atamalar yılbaşında

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki yıl başı itibariyle; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında gerçekleştirilecek alımlarıyla ilgili bilgi veren AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle Türkiye geneli yapılacak sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası onaylandı. Bolu’muza da ilk etapta farklı unvan gruplarından yaklaşık 100 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak” dediler.

“SAĞLIK SİSTEMİNE GIPTAYLA BAKIYORLAR”

Beklenen atamaların, AK Parti hükümetleri döneminde sağlık alanında yapılan icraatların daha da etkin ve verimli bir şekilde millete sunumunda rahatlık sağlayacağını ifade eden Aydın ve Küpçü, “Evvelden hayal olan ancak AK Parti hükümetleriyle beraber artık Avrupa’da ve Amerika’da yaşayanlar ülkemizdeki sağlık sistemine gıptayla bakıyorlar ve tedavi olmak için ülkemizi tercih ediyorlar. Vatandaşlarımız başka ülkelere gitmek yerine kendi memleketinde tedavi olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Daha bir hafta evvel İngiltere’de küçük bir çocuğu ne yazık ki yatak bulamadıkları için beton zemine yatırarak tedavi etmeye çalıştıklarını medyamızdan takip ettik. İnşallah yapılan alımlarla hizmet kalitesini daha da artırarak vatandaşlarımızı daha da rahat ettireceğiz” dediler.

“ATAMALARIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ”

Son olarak yapılacak atamaların hayırlı olmasını dileyen AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü; “Gençlere istihdam oluşturma adına sürekli yeni sektörlerde alan açan ve var olan alanlarda özellikle kamuda gençlerimizi rahatlatan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca’ya şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılacak atamaların hayırlı olmasını temenni ediyor, konuyla ilgili duyuruların Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’nin internet sitelerinden takip edilmesini belirtiyoruz” dediler.