Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde "HIMS 6 Projesi" adı verilen uygulamayla "Dijital Hastane Dönemi" başladı. 1 Ocak 2017 tarihinde Dahiliye, Cildiye ve Nöroloji polikliniği yataklı servislerinde hayata geçen uygulama ile bu servislerde kağıt tüketimi tümüyle ortadan kaldırıldı, sağlık hizmetleri takibinin tümüyle sanal ortamda yapılması sağlandı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Dijital Hastane Uygulamasının hayata geçirildiği ilk kentlerden birinin Bolu olduğunu söyledi ve Bolu'da bu uygulamaya ilk kez ve sadece Köroğlu Ünitesi’nin ev sahipliği yaptığını bildirdi.



HASTALARIN TÜM TEST VE TAHLİL SONUÇLARI SANAL ORTAMDA AN BE AN DOKTOR TAKİBİNDE

Uz. Dr. Demirkol, uygulama hakkında şunları söyledi: “1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Dahiliye, Cildiye ve Nöroloji polikliniği yataklı servislerinde Dijital Hastane Uygulamasını başlattık ve bu servislerimizde kağıt kullanımını kaldırdık. Bundan böyle bu servislerimizde yatış kararını gösteren form dışında kağıt kullanımı olmayacak.

Hasta, serviste tedavi hizmeti almaya başladığı andan itibaren her şey dijital ortamda yürütülüyor. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz hastalarımızın yanına tablet bilgisayar ile gelerek hizmet veriyor. Tabletlerde şu an hastanemizde kullanılan hastane bilgi yönetim sistemi programı bulunuyor. Hastanın test ve tahlil sonuçları, EKG, ultrason ve tomografi verileri ile konsültasyon bilgileri dijital ortama aktarılıyor. Doktor tablet üzerinden hastaya uygulanacak tedavi ordenini belirliyor.



HASTAYA ÖZEL AMBALAJLI İLAÇ SİSTEMİ GETİRİLDİ, SİSTEMİN SANAL ORTAMDAN TAKİBİ SAĞLANDI

Dijital Hastane Uygulaması ile ayrıca, hastane eczanemizden hastanın adıyla ilaç çıkması sağlandı. İlaç tedavi aracına bilgisayarlı özel bir sistem ve barkod okuyucu koyduk. Eczaneden hastanın adıyla çıkan ambalajlı ilacın hastanın barkotu ile sistem üzerinde eşleştirilmesi durumunda hastaya verilmesi sağlandı. Sistemin eşleştirmeyi onaylaması durumunda sistemdeki ilacın hangi doktor tarafından yazıldığı ve hangi hastaya verildiği an be an sisteme geçilmiş oldu. Bu sistem de her hastaya sadece ilgili ilaç ambalajı açılıyor. Takip imkanını artıran bu uygulama tasarrufu da beraberinde getiriyor. Kağıt israfının da önüne geçen bir yöntem. Verilerin sanal ortamda yer alacak olması arşiv noktasında da güvenilir bir imkan sağlıyor. Açıkçası dijital hastane uygulamasında her şey sanal ortamda oluyor.”



DİJİTAL HASTANE UYGULAMASI DAHA DA YAYGINLAŞACAK

Uz. Dr. Demirkol, açıklamalarının son bölümünde, Köroğlu Ünitesi’nde şimdilik Dahiliye, Cildiye ve Nöroloji polikliniği yataklı servislerinde hayata geçen Dijital Hastane Uygulamasını ilerleyen dönemde tüm servislerde uygulamayı hedeflediklerini söyledi ve uygulamanın son olarak, yoğun bakım, ameliyathaneler ve acil servislerde hayata geçeceği bilgisini verdi.