Sağlıkta eğitimler devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Sağlıkta yenilikleri takip eden ve hizmet kapasitesini dijitalleştirmeye devam eden Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanları için eğitimlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde birinci ve ikinci basamakta görev yapan tüm çalışanlara verilen "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimleri eğitimlerinin tamamlanmasının ardından pratisyen hekimler için de eğitim programı düzenlendi. Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından pratisyen hekimlere yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimde “CPR, Acil Hastaya Yaklaşım, İnmeli Hastaya Acil Müdahale, Akılcı İlaç Kullanımı, Adli Rapor Düzenleme Defin Ruhsatı Düzenleme” konuları anlatıldı.