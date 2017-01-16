ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu’da geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi bölümlerinde daha önce başka bir hastanede gördüğü siğil tedavisinin ardından muayene olmak için giden 57 yaşındaki İlhan Taşdelen, hastanenin sekreterinden profesörüne kadar tüm personelin cep telefonları ile ilgilenmekten kendisiyle ilgilenmediklerini iddia ederek Bolu Valiliği’ne şikayet dilekçesi yazdı.
Soruşturma sonrasında gelen cevap yazısında “hastanın yanık tedavisi gördüğü” şeklinde ibarelerin bulunması üzerine şaşkına dönen Taşdelen, Prof. Dr. Metin Görgü imzalı AİBÜ Hastanesi yöneticiliğine yazılan yazının hayal mahsulü, kayıt dışı ve düzmece olduğu iddiasıyla tekrar şikayette bulundu.
GERÇEK 3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI
İlhan Taşdelen’in şikayet konularına ilişkin olarak inceleme yapmak üzere görevlendirilen İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom’un valiliğe verdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Müştekinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde yanık tedavisi gördüğü şeklinde Prof. Dr. Metin Görgü tarafından düzenlenen raporun sehven yazılmış olduğu, bu konuda Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde soruşturma başlatıldığından ikinci bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı, İlhan Taşdelen’in İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde yanık tedavisi görmediği için herhangi bir ücretlendirme yapılmadığı, yapılmayan yanık tedavisi için SGK’dan ücret talep edilmediği ve kamu zararının oluşmadığı belirlenmiştir.”
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