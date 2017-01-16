ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM





Bolu’da geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi bölümlerinde daha önce başka bir hastanede gördüğü siğil tedavisinin ardından muayene olmak için giden 57 yaşındaki İlhan Taşdelen, hastanenin sekreterinden profesörüne kadar tüm personelin cep telefonları ile ilgilenmekten kendisiyle ilgilenmediklerini iddia ederek Bolu Valiliği’ne şikayet dilekçesi yazdı.

Soruşturma sonrasında gelen cevap yazısında “hastanın yanık tedavisi gördüğü” şeklinde ibarelerin bulunması üzerine şaşkına dönen Taşdelen, Prof. Dr. Metin Görgü imzalı AİBÜ Hastanesi yöneticiliğine yazılan yazının hayal mahsulü, kayıt dışı ve düzmece olduğu iddiasıyla tekrar şikayette bulundu.





GERÇEK 3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI





İlhan Taşdelen’in şikayet konularına ilişkin olarak inceleme yapmak üzere görevlendirilen İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom’un valiliğe verdiği yazıda şu ifadelere yer verildi: