banner128

banner101

16 Ocak 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Sağlıkta geldiğimiz son nokta RAPOR SEHVEN YAZILMIŞ

    Bolu’da siğil tedavisi gören bir vatandaş kendisine verilen raporda yanık tedavisi gördüğünü öğrenince Bolu Valiliği’ne hastane hakkında şikayet dilekçesi yazdı. Sağlık İl Müdürü Seraceddin Çom’um yürüttüğü soruşturma da, hastanenin sehven rapor yazdığı ortaya çıktı.

    16 Ocak 2017 Pazartesi 16:22
    Bu haber 210 kez okundu
    Sağlıkta geldiğimiz son nokta RAPOR SEHVEN YAZILMIŞ
    ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu’da geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Plastik Cerrahi bölümlerinde daha önce başka bir hastanede gördüğü siğil tedavisinin ardından muayene olmak için giden 57 yaşındaki İlhan Taşdelen, hastanenin sekreterinden profesörüne kadar tüm personelin cep telefonları ile ilgilenmekten kendisiyle ilgilenmediklerini iddia ederek Bolu Valiliği’ne şikayet dilekçesi yazdı.
    Soruşturma sonrasında gelen cevap yazısında “hastanın yanık tedavisi gördüğü” şeklinde ibarelerin bulunması üzerine şaşkına dönen Taşdelen, Prof. Dr. Metin Görgü imzalı AİBÜ Hastanesi yöneticiliğine yazılan yazının hayal mahsulü, kayıt dışı ve düzmece olduğu iddiasıyla tekrar şikayette bulundu.

    GERÇEK 3 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

    İlhan Taşdelen’in şikayet konularına ilişkin olarak inceleme yapmak üzere görevlendirilen İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom’un valiliğe verdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:
    “Müştekinin İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde yanık tedavisi gördüğü şeklinde Prof. Dr. Metin Görgü tarafından düzenlenen raporun sehven yazılmış olduğu, bu konuda Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde soruşturma başlatıldığından ikinci bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı, İlhan Taşdelen’in İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde yanık tedavisi görmediği için herhangi bir ücretlendirme yapılmadığı, yapılmayan yanık tedavisi için SGK’dan ücret talep edilmediği ve kamu zararının oluşmadığı belirlenmiştir.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Siğil, Tedavisi, Gören, Vatandaş

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR 10 OCAK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ Dokunulmazlık
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Para kimde bilinmezmiş
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Nafile çabalar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ÇSGB”nın Müsteşar Yrd.cılarımızdan… Sn.Doç.Dr.“NACAR”da biz Bolululurla idi…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Anayasa Teklifi
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir ARKADAŞ SEÇİMİMİZ…
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş HEP PALAVRA !
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ……………….CAK ………………….CUK SİYASETİ GÖLGESİNDE
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REİNA SALDIRISI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129