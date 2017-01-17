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17 Ocak 2017 Salı
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    • "Sağlıkta gelişimin öncüsü, kalitenin adresi olmayı sürdüreceğiz"

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne yaptığı ziyarette, "AK Parti iktidarlarımızın yüz akı yatırım alanlarından sağlıkta Bolu'nun marka ve model olması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaları başarıyla sürdürüyor, ilimizin dün olduğu gibi yarında hak ettiği yatırımlara sahip olabilmesi için çok çalışıyoruz. Halkımızın memnuniyetini sağlamayı her şeyden üstün tuttuğumuz sağlıkta gelişimin öncüsü ve kalitenin adresi olma hedefimizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

    17 Ocak 2017 Salı 09:20
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    HABER: Aysun BEYKOZ

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Anayasa değişikliği teklifinin ilk tur görüşmelerinin sona ermesinin ardından 2. tur görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'nda verilen iki günlük arada Bolu'ya geldi.

    Bolu'da çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunan Milletvekili Ercoşkun, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği'ni ziyaret ederek, sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

    Milletvekili Ercoşkun'a AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Adil Esen ve İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'de eşlik etti.

    Ziyarette, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Abdullah Danışman, Mali Hizmetler Başkanı Ali Rıza Zor ve İdari Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Erdal Dilekçi ile bir araya gelen Milletvekili Ercoşkun, göreve yeni atanan Dr. Erkal'a başarı diledi ve sağlık alanındaki başarılı çalışmaların devamını temenni etti.

    İZZET BAYSAL'IN EMANETLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAYI TAVİZSİZ SÜRDÜRECEĞİZ

    Milletvekili Ercoşkun, ziyarette şöyle konuştu: "AK Parti iktidarlarımızın yüz akı yatırımlar gerçekleştirdiği sağlık alanında Bolu'muzun geçmişten bugüne geldiği başarılı nokta iktidarımız ve bizler için adeta bir gurur vesilesi. İktidarımız süresince sağlıkta marka ve model olma hedefiyle, hem fiziksel, hem de teknolojik alanda önemli yatırımlara imza attık. Sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak, Bolu'nun bu manadaki potansiyelini ortaya koymak adına attığımız adımlarda daima halkımızın memnuniyetini sağlamayı hedefledik.

    Merhum hayırseverimiz İzzet Baysal'ın ölümsüz ismini taşıyan sağlık kuruluşlarının artı kazanımlarla yarınlara kavuşması gayesi bizler ve halkımız açısından memnuniyet vericidir. Dün olduğu gibi yarında sağlıkta Bolu'nun marka ve model olması hedefiyle gerçekleştirilecek çalışmalarda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koymayı sürdüreceğiz."

    BOLU, SAĞLIKTA HAK ETTİĞİ YATIRIMLARA SAHİP OLMAYA DEVAM EDECEK

    Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, hükümetlerinin ülke genelindeki sağlık yatırımlarından Bolu'nun hak ettiği payı alabilmesi noktasında dün olduğu gibi yarın da başarılı çalışmalarda bulunacağını sözlerine ekleyerek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendisine şiar edinmiş iktidarımız ve milletimizin temsilcisi olarak bizler, yarınlarda da Bolu'nun en kaliteli şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için elimizden gelen gayreti Allah'ın izniyle ortaya koyacağız" dedi.

    Milletvekili Ercoşkun'un ardından açıklamada bulunan Genel Sekreter Dr. Erkal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve teşekkür etti.

    Açıklamaların ardından, AK Partili siyasiler ve sağlık yöneticileri ziyareti takip eden basın mensuplarının objektiflerine görüntü verdi ve ziyaret sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Milletvekili, Ali, Ercoşkun, Kamu

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