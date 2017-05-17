Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Bolu İl Sağlık Müdürü Seraceddin Çom'u kurum binasında ziyaret ederek, "Sağlık İl Müdürümüze görevinde başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlı hizmetler yapmasını diliyorum" diye konuştu.

Milletvekili Ercoşkun, ziyarette yaptığı açıklamalarında, şunları söyledi: "AK Parti Hükümetlerinin sağlık yatırımlarından alınan pay noktasında, Bolu, oldukça iyi bir konumda. Özellikle rahmetli İzzet Baysal'ın destekleriyle Bolu'nun mekan anlamında ciddi artıları var. Sadece Bolu'ya değil, çevredeki birçok ile de hizmet veriyor. Bazı alanlarda sağlıkta marka olmuş durumda. Özellikle de fizik tedavi konusunda. İnşallah önümüzdeki dönemde, Ankara-İstanbul arasında bulunan ve 2 saatlik mesafede 25-30 milyon nüfusa hitap edebilecek potansiyele sahip Bolu'muzun geleceğini şekillendirme noktasında önemli adımlar atacağız. Sağlık, spor ve üniversite başlıklarında gelişim hedeflerimizi turizm çatısı altında birleştirmemiz mümkün.

"Bolu'da en güzel işleri başaracağız"

Dolayısıyla bu potansiyelleri en iyi noktaya getirmeye gayret edeceğiz. Sayın Sağlık Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hizmetin en iyisini hak eden Bolululara gerekli hizmetleri yapabilmeyi temenni ediyorum. Ve bir kez daha görevinizde başarılar diliyorum."

"Bolu destekleriniz sayesinde sağlıkta oldukça iyi durumda"

Ziyaret ev sahipliği yapan Çom ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Milletvekili Ercoşkun'a teşekkür etti. Çom, konuşmasında, "Ziyaretinizle gösterdiğiniz nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağlık alanında geçmişte yapılan çalışmalara bakıyorum, Bolu hem personel sayısı bakımından, hem araç, gereç ve ambulans sayısı açısından Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Bolu'ya desteklerinizi esirgememişsiniz. Bizlere düşen ise, bu kazanımlar üzerine ilaveler yapabilmek, insan faktöründen kaynaklı eksiklikleri gidermek. Bunun için gayret edeceğiz. Desteğinizi her zaman görüyoruz. En çok vurgu yaptığınız şeylerden biri de adil olmak. Zaten partinizin temel unsurlarından biri de adalet kavramı üzerine. Bilerek değil; ancak bilmeyerek noksanlıklar yapılabiliyor. Bu noksanlıklar karşısında sizlerden ikaz etmenizi, düzeltmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.