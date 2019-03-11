Sağlıkta kalite yükselmeye devam ediyor

Haber: Esra Öztürk

Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler neticesinde ilimizdeki hastanelerin geçtiğimiz yıllara göre puanlarını yükselttikleri dolayısıyla kaliteyi de artırdıkları görüldü.

​Sağlıktaki tüm alanlara dair kriterlerin yer aldığı ve hastanelerdeki her bir noktanın titizlikle değerlendirildiği “Kalite Değerlendirmesi” sonucunda; Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 90 puandan 92 puana, Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 92 puandan 99 puana, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 91 puandan 97 puana, İzzet Baysal Devlet Hastanesi 89 puandan 93 puana, Gerede Devlet hastanesi 71 puandan 86 puana, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 90 puan alarak tüm hastaneler sağlık alanında kalitesini yükselterek hizmet vermeye devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol “Tüm hastanelerimiz başhekiminden başlayarak tüm çalışanlarıyla hastanelerimizin kalitesini daha ileriye götürmek için gece gündüz demeden fedakârca çalıştılar. Hastanelerimizin her alanda en iyi olabilmesi için emek sarf ettiler ve bizlere bu gururu yaşattılar. Başta başhekimlerimiz ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.