ÖZEL HABER: FARUK ÇİDEM

Hastane muayene ücretlerine yapılan yüzde 20 ile 60 oranında yapılan zammın ardından Şubat ayı itibariyle ilaçlar da yüzde 10.65 zamlı satılmaya başlanacak. Reçeteli ilaçların bu zamdan etkilenmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma yaptığı yürütüyor.

İddiaya göre, Bolu’da bulunan 75 eczane ise yapılacak olan bu zamdan dolayı zor günler yaşıyor. Yaklaşık 100’e yakın eczanenin bulunduğu Bolu’da tek ecza deposunun bulunması nedeniyle eczaneler gerekli ilaçlara ulaşmakta zorlanıyor. 20 Şubat’ta gelecek zam öncesinde ilaç satmak istemediği iddia edilen ecza depolarının, elinde olan ilaçları eski fiyattan satmamak için eczacıları geri çevirdiği söyleniyor.

ÖNCE SAĞLIK MI PARA MI?

Türkiye’de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “kur sabitleme” sistemi uygulanıyor. Yapılan zamlarla vatandaşların ulaşmakta zorluk çektiği pahalı ilaçların bir de ecza depoları tarafından saklanması paranın sağlığın önüne geçtiğini gösteriyor.