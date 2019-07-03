Sağlıkta seri eğitimlerle lider il Bolu



Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Acil, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı ev sahipliğinde; Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "İlkyardım Eğitici Eğitimi" ilimizde düzenlendi.

İlkyardım eğiticilerinin yetiştirildiği ve 5 gün süren eğitimde ilkyardım konusunda alanında uzman eğitimciler tarafından, çeşitli illerden katılım sağlayan ilkyardımcılara eğitimler verildi ve ardından yapılan sınav sonunda katılımcılar “İlkyardım Eğitimcisi” sertifikalarını aldılar.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından düzenli aralıklarla yapılan ve alanında uzman değerli akademisyenlerce sunulan, 5 gün süren NRP (Yenidoğan Canlandırma Programı ) Eğitimi için de yine Bolu ili tercih edildi.

İlimizin sağlık eğitimi alanında da parlamasına dair konuşan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “İlimiz sağlık eğitimleri alanında da adından söz ettiriyor. İlimizin gerek doğal güzellikleri, gerekse sağlık alanındaki örnek gelişmelerinden dolayı Bakanlık yetkililerimiz pek çok konuda ilimizi eğitim merkezi olarak görüp tercih ediyorlar. Biz de sağlık camiası olarak, misafirlerimizi ve katılımcılarımızı sağlık eğitiminde lider il olmaya yakışır şekilde ağırlamaya ve donanım kazandırmaya çabalıyoruz.” dedi.