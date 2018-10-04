Haber:Aysun BEYKOZ

SES Bolu Şube Başkanı Bircan Öztop,Dr. Fikret Hacıosman’ın çalıştığı özel hastanede silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetmesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Öztop, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti durdurana kadar mücadele edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

“Psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da, çalıştığı özel hastanede eski hastası olduğu iddia edilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanarak hayatını kaybetmiştir. “Meslektaşımızın yakınlarına ve bütün sağlık emekçilerine baş sağlığı diliyoruz”

Bir hekimin hastane içerisinde ateşli silahla öldürülmesi sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğinin artık göz ardı edilemeyecek ve ertelenemeyecek acil bir sorun olduğunu apaçık göstermektedir. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahammüllerini çoktan kaybetmiştir. Silahın sağlık kuruluşlarına bile kolayca sokulabilmesi karşısında başta kamu otoritesi olmak üzere bütün toplum silahlanmanın normal bir olgu gibi görülmesini sosyal bir sorun olarak ele almalı; bireysel silahlanma zaman kaybetmeden kontrol altına alınmalıdır.

Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulmasını ortak akla inanmanın ve meslek örgütlerini merkeze alan çağdaş demokrasi anlayışının bir gereği olarak görüyor ve bu talebimizi de yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz.”