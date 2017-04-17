banner133

banner128

banner101

17 Nisan 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • SAĞLIKTAN DEMOKRASİYE TAM DESTEK

    Bolu'da kamuya ait sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan toplam 107 vatandaş, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin sağladığı ulaşım ve sağlık hizmeti sayesinde Anayasa değişikliği halk oylamasında vatandaşlık görevlerini yerine getirip sandık başına giderek oy kullandı.

    17 Nisan 2017 Pazartesi 10:22
    Bu haber 115 kez okundu
    SAĞLIKTAN DEMOKRASİYE TAM DESTEK

     

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı talimatı ile gerçekleştirdiği çalışmada, bünyesindeki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hastalar ve refakatçiler yanı sıra Evde Bakım Sağlık Hizmetleri'nden yararlanan hastaların Anayasa değişikliği halk oylamasında oy kullanmalarını sağlamak üzere Pazar günü oy kullanma süresi boyunca çalışma gerçekleştirdi.

     

    HASTALAR, AMBULANS VE ARAÇLARLA SAĞLIK PERSONELLERİ REFEKATİNDE OY KULLANACAKLARI SANDIKLARA TAŞINDI

    Genel sekreterliğe bağlı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi, AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gerede İlçe Devlet Hastanesi ile Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde yataklı tedavi gören hasta ve hasta yakınları ile evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan hastalar, ambulanslar ve tahsis edilen araçlarla oy kullanacakları sandıklara taşındı.

     

    HALK OYLAMASINDA 107 HASTA VE HASTA YAKINININ OY KULLANMASI SAĞLANDI

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün koordinasyonlu olarak gerçekleştirdiği çalışmada, 1'i obez ambulans olmak üzere toplam 8 ambulans, 19 binek araç, 1 engelli araç ve 1 minibüsle hasta ve hasta refakatçilerine bu hizmeti verdi. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde, toplam 46 hasta ve hasta refakatçisinin oy kullandığı, yine evde bakım sağlık hizmetinden yararlanan 61 hastanın da oy kullanmalarına imkan sağlandığı belirtildi.

     

    30'U SAĞLIKÇI, 70 PERSONEL GÖREV YAPTI

    Oy kullanma süresince gerçekleştirilen mesai de 30 şoför, 30 sağlık görevlisi ve 10 temizlik görevlisi yer aldı. Yataklarından kalkıp oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren hastalara sağlık görevlileri eşlik etti. Hasta ve hasta yakınları sağlanan ulaşım ve sağlık hizmetinden dolayı Sağlık Bakanlığı'na, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne ve kendilerine refakat eden sağlık görevlilerine memnuniyetlerini belirtti ve teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Kamuya, Ait, Sağlık, Kuruluşlarında

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Referandum sonuçları üzerine
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Coşkun Görevden Uzaklaştırılmalıdır!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HADİ BAKALIM GÖREVİMİZİ YAPALIM !
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Son Dönemeçte Referandum: Evet mi, Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sevdim Her Zerresini
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ROMANLARA” BOLU’DAN “SOSYOLOJİK”PROJE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR TESUD
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmişten bugüne istenmediği halde karşılaşılan olaylar…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit AYNEN DEVAM
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NEDEN HAYIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Suat Tosun Suat Tosun TEKERLEME VE ENTELEKTÜEL GELİŞİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Biz böyle değildik!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129