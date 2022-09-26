Şah kartalının yuvası, Bolu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce nesli tehdit altındaki yaban hayvanlarının korunmasına yönelik eylem planı kapsamında; yaban koyunu, ceylan, alageyik, yaban keçisi, turna, tepeli pelikan, şah kartal, bozkır kartalı gibi türlere uydu vericisi takıldı. Bu yöntemle, yaban hayvanlarının yaşam alanları, göç yolları, üreme alanları belirlenip, korunacak. DKMP, yaban hayatında nesli tehdit veya risk altında olan hayvan türlerinin korunmalarına yönelik eylem planı hazırladı. 100 tür için hazırlanan plan kapsamında nesli tehlike altındaki; yaban koyunu, ceylan, alageyik, yaban keçisi, turna, tepeli pelikan, şah kartal, bozkır kartalına uydu vericisi takıldı. Vericilerle gerçekleştirilen takip ile yaban hayvanlarının yaşam alanları, göç yolları, üreme alanları belirlenerek, koruma çalışması yapılıyor. Tehdit altındaki türlerin korunmasına yönelik yapılan çalışmada, önemli veriler elde edildi.

TURNALAR, TÖDÜRGE VE KIZILIRMAK'TA ÜRÜYOR

Uydu vericilerle en yoğun izlenen türlerin başında turna kuşu bulunuyor. Sırt kısımlarına takılan verici ile takip edilen turnalar için Sivas'ın önemli üreme alanları arasında olduğu belirlendi. Sivas'taki Tödürge Gölü ve Kızılırmak havzasının, turna kuşları için üreme alanlarının en önemli habitatlardan birisi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bu alanların yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmesi için çalışma başlatıldı.

ŞAH KARTAL, BOLU-ÇANKIRI ARASINDA

Yine verici ile takip edilen şah kartalın Anadolu popülasyonunun bugüne kadar göç etmediği; ancak yeni doğan yavrularının kendilerine uygun bir yaşam alanı bulmak için büyük alanları taradığı belirlendi. Kendilerine uygun yaşam alanı bulmakta zorlandıkları, genel olarak Bolu- Çankırı arasındaki orman açıklıklarında üredikleri tespit edildi. 2022 kışında yorgun halde bulunup rehabilitasyon sürecinden sonra verici takılarak doğaya bırakılan şah kartalın ise Dağıstan'a gittiği ve henüz oradan ayrılmadığı tespit edildi.

BOZKIR KARTALI ÇAD'A GİTTİ

Yine verici ile takip edilen bozkır kartalının ise popülasyon büyüklüğü olarak çok daha kritik bir durumda olduğu belirlendi. Şah kartalın aksine Türkiye'deki bozkır kartalının göçmen bir popülasyon olduğu, kışın Çad ve Kamerun arasında bir bölgeye göç ettiği vericiler ile belirlendi. 2022'de takılan verici ile takibe alınan bozkır kartalının, ağustos sonunda göçüne başladığı, son güncellemelere göre şu anda Çad'da bulunduğu saptandı. Öte yandan bu yıl Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Nurhak Dağı'nda 50 bin hektarlık alandaki sahaya yeniden yerleştirilmesi yapılan 28 yaban koyunu arasından 3'üne verici takıldı. Yine Şanlıurfa'da doğaya salınan 2 ceylana da verici yerleştirildi. 2 ceylan, şu anda 30 ceylanın bulunduğu grup içinde yer alırken izleme çalışmaları sürüyor.