Sahamızda yine hüsrana uğradık

Haber: Onur Akçelik

Beypiliç Boluspor diğer rakiplerinin puan kaybettiği haftada kendi sahasında Ümraniyespor’a farklı mağlup oldu. Maçı baştan sona üstün götüren konuk ekip Yusuf ve Vrsajevic’in golleri ile ilk yarıyı da 2-1 önde kapattı. Maçta tek golümüzü 36. dakikada penaltıdan Göhan sazdağı kaydetti.

Kırmızı beyazlı ekibimiz üst üste 3. İç saha maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ligde kalma yolunda rakiplerinin de puan kaybetmesi ile 35 puanda kalan kırmızı beyazlı ekibimiz, düşme potası ile puan farkı aynı kaldı ve 12. sıradaki yerini korudu.

Stad: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Direnç tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Akıncık, Ferhat Kestanlıoğlu

Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani x, Oğuzhan Berber x, Fethi Özer x, Burak Bekaroğlu x (46'), Ali Keten x, Tugay Kaçar x, Araz Abdullayev x (65'), Muhsin Yıldırım x, Muhammed Gümüşkaya x (65'), Gökhan Sazdağı x (79'), Kabongo Kasongo x (76')

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, Aykut Demir (46'), Arda Köksal (79'), Hamza Gür (76'), Papa Diouf, Marlinho (65'), Mustafa Çeçenoğlu, Edwin Gyasi (65'), Ensar Bilir

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Ercan Coşkun xx, Alim Öztürk xxx, Tomislav Glumac xxx, Avdija Vrsajevic xxx, Idrissa Camara xxx (84'), Kartal Kayra Yılmaz xxx, Atakan Üner (24'), Serkan Göksu xx (84'), Yusuf Emre Gültekin xxx (85'), Kevin Mayi xx (76')

Yedekler: Muaz Babur, Ahmet Eyüp Türkaslan, Hamza Hacıoğlu, Mustafa Eser, Gökhan Süzen (84'), Mustafa Can Karagöz (85'), Yunus Emre Mertoğlu, Batuhan Artarslan (84'), Honore Gomis (24'), Lanre Kehinde (76')

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: DK 19. Avdija Vrsajevic, DK 81. Idrissa Camara, DK 28. Yusuf Emre Gültekin, DK 84. Lanre Kehinde

Sarı Kartlar: DK 59. Oğuzhan Berber, DK 90. Fethi Özer, DK 64. Ali Keten, DK 90. Kartal Kayra Yılmaz, DK 73. Kevin Mayi