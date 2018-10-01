Haber: Esra Öztürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Raşit Önal tarafından yapılan başarılı bir operasyonun ardından Halil İbrahim Sarı’ya Karotis Arter (Boyun Şah Damarı) darlığı teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından hasta ameliyata alınarak, şah damarı içinin temizlenmesi (karotis endarteraktomi) işlemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 30 dakika süren operasyon sonrasında hasta sorunsuz olarak kısa süreli yoğun bakımda takip edilip servise alındı ve 3'ncü günde taburculuğu planlandı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Şah damarı içinin temizlenmesi (karotis endarteraktomi) işlemi hasta için hayati önem arz eden, ciddi bir ameliyattır. Hastamıza Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Raşit Önal tarafından yapılan işlem oldukça başarılı geçmiştir. Hastamız yaşadığı felçten sonra bu işlemle beraber normal hayatına dönebilecektir.” dedi.

Gürdal ayrıca; “Hastanemiz Kalp Damar Cerrahi Kliniğimizde damar hastalıklarına yönelik her türlü ameliyat başarıyla gerçekleştirilmektedir. Erken teşhis için; risk grubunda olan, sigara içen, şeker hastalığı olan, kolesterol yüksekliği bulunan, yüksek tansiyon tanılı hastaların Karotis Arter (boyun şahdamarı) darlığı açısından kontrol amaçlı polikliniğimize başvurması yeterli olacaktır.” dedi.