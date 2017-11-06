Haber: Kasım ŞAHİN

Okçular köyünde park halinde bulunan 14 DA 586 plakalı özel araç elektrik kontağından çıkan yangınla alev almaya başladı. Durumu gören vatandaşlar durumu 110 İhbar hattını arayarak yardım istedi. Bu sırada park halindeki otomobil motor kısmından başlayarak yanmayı sürdürdü.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeciler aracı kül olmaktan son anda kurtarırken, araçta ise büyük hasar meydana geldi. Araç sahibi yangını korku ve panik halinde izlemekten başka bir şey yapamadı. Araç yangını ile ilgili soruşturma başlatıldı.