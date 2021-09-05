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Sahil yolunda duvar inşa edilecek

YAPISAL DUVAR İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR AKÇAKOCA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sahil yolunda duvar inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Belediyesi sahil Yolu Düzenleme Betonarme Duvar Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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