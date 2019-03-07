Şahin, “Eşitlik istiyoruz”

Haber: Esra Öztürk

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kadınlar birleşecek, dünya değişecek 8 Mart’ın idealleri ile mücadeleye. 1857’de Newyork’lu dokuma işçisi kadınlar, vahşi çalışma şartlarına karşı 129 kadın işçinin yaşamını yitirdiği mücadelesi anısına 8 Mart 1910 yılı Uluslararası Sosyalist Kadınlar Günü ilan edilmiştir. İlan edilişinin 100. yılında 8 Mart’ın talepleri yakıcı kapitalizm bir küresel krizle sarsılıyor. Sermaye sahipleri işçi atarak ücretleri düşürerek krizi fırsata dönüştürüp karlarına kar katıyorlar. Zamlarla soframızdaki ekmek her geçen gün küçülüyor ve her geçen gün daha da yoksullaştırıyoruz. Kadın işçiler organize sanayi bölgesinde veya evlerinde düşük ücretle en kötü koşullarda vahşice sömürülüyor. Bu koşulların sonucu dün Bursa’da, Ceylanpınar’da bugün İstanbul’da selde trafik kazasında işçi kadınlar yaşamını kaybetti.

“SOSYAL HAYATTA EŞİTLİK İSTİYORUZ”

Bugün TEKEL işi ve gelecek güvencesi için direniş simgesi oluşmuştur. Emekçi kadınlar olarak zamlara, işten atmalara, güvencesiz düşük ücret ve uzun çalışma saatlerine, krizin yoksulların sırtına yıkılmak istenmesine, ev içi emeğimizin yok sayılmasına karşı dayanışmayı ve örgütlülüğü büyüterek mücadele edelim. Cinsiyetçiliğe ve şiddete karşı mücadeleye; töre namus ve kadın cinayetlerine son. Yerel yönetimde, mecliste, tüm mesleklerde, iş yerinde, politikada, ekonomide ve sosyal hayatta eşitlik istiyoruz. Demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye, örgütlü gücümüzle mücadeleye kadınlar katılmadan hiçbir özgürlük mücadelesi olmaz.