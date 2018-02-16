Haber: Esra Öztürk

Mudurnu Kaymakamlığı ya da Kaymakam Efecan ŞAHİN, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve diğer kurum adlarını kullanarak aradığı ve para yardımı talebinde bulunmak üzere dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını söyleyen Şahin, “Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini para veya yardım talebiyle arayan kişilere itibar etmemelerini, bu ve benzer bir durumla karşılaştıklarında derhal 155 Polis veya 156 Jandarma ihbar hattına müracaat ederek bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu vesileyle hayırsever işadamlarımıza, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha, hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak para, yardım ve benzeri taleplerde bulunamayacağı hususunu saygıyla hatırlatırız” dedi.