Sahipsiz hayvanlar için barınak geliyor

Haber: N. Halid Altundal

Sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılacağı bir tesis kurmak için çalışma başlatan Bolu Belediyesi, örnek tesis olarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ni seçti. Bolu Belediyesi’nden 7 kişilik bir ekip incelemelerde bulunmak üzere Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne gitti. Bolu'dan gelen 7 kişilik heyete Bursa Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, barınak hakkında bilgiler verdi.

Hamitler Mahallesi'nde 114 dönüm arazi üzerine kurulan tesis, kalitesi ve modern yapısıyla Bolu Belediyesi heyetinin beğenisini topladı. Merkezde bakım ve tedavileri yapılan köpekleri, kedi villaları, kedi tedavi ünitesi ile diğer bölümleri gezen Bolu heyeti, tesisin sadece Bursa için değil, tüm Türkiye'deki can dostlar için çok önemli olduğunu belirtti.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık da, kendilerine gösterilen ilgi için barınak yetkililerine teşekkür etti. Varlık, "Sahipsiz hayvanların çevrede başıboş dolaşması, hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Bu tesiste hayvanlarımız temiz bir şekilde, doğal yaşamdan kopmadan yaşıyor. Bizler, ekip olarak Osmangazi Belediyesi'nin tesisine hayran kaldık. İnşallah, bizle de benzer bir tesisi Bolu'da hayata geçireceğiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.