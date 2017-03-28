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28 Mart 2017 Salı
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    • Sahipsiz köpekler kısırlaştırılıyor

    Mudurnu Belediyesi, Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği ve ActieZwerfhonden Derneği iş birliği ile "Sahipsiz Köpeklerin Kısırlaştırılması" operasyonları devam ediyor.

    28 Mart 2017 Salı 10:57
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    Sahipsiz köpekler kısırlaştırılıyor

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Sahipsiz başıboş dolaşan köpeklerin yakalanıp, iç dış parazit aşılarının yapılarak, küpelenip alındıkları bölgeye geri salınmasının hedeflendiği proje kapsamında 250 sokak köpeği Veteriner Hekim Murat Bekhan ve ekibi denetiminde operasyon geçirdi.  Bekhan " Sokakta başıboş dolaşan dostlarımızın daha sağlıklı olarak yaşamlarını devam ettirmeleri ve kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek amacıyla Mudurnu'da bir proje yürütüyoruz. Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği olarak biz personelimizle projenin içindeyiz. ActieZwerfhonden Derneği ise ilaç ve ekipman sponsorumuz. Yakaladığımız hayvanların genel bakımlarını yapıp, iç dış parazit aşısı uyguluyoruz. Kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra köpekleri aldığımız noktalara geri bırakıyoruz. Mudurnu'da genel olarak köpeklerin durumları iyi. Bölge halkı tarafından besleniyorlar. Belediye Başkanımız da konu ile çok ilgili gün içinde bir kaç defa ziyaret ediyor bizleri. Mudurnu'ya ikinci gelişimiz ve burada ilk etapta yürüttüğümüz çalışmanın başarılı olduğunu görmek bize ayrı bir mutluluk verdi." diye konuştu. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise " ActieZwerfhonden Derneği ve Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği ile yaptığımız ikinci çalışma bu. Biz göreve gelirken insanlara olduğu kadar kentin diğer tüm sakinlerine de hizmet vereceğimizi taahhüt etmiştik. Mudurnu Belediyesi olarak biz elimizden geldiğince sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sokak hayvanlarını kısırlaştırarak ait oldukları yere bırakmak şu an için bizim elimizden gelen en mantıklı çözüm yolu. Köylerden ve komşu ilçelerden Mudurnu sınırları içine bırakılan sokak köpekleri şu an için bu konuda en büyük sorunumuz. Kesinlikle köylerimizde bu bilincin yerleşmesi gerekiyor. Biz ve dernekler yoğun çabalar harcayıp köpekleri kısırlaştırıyoruz ama 1 hafta sonra onlarca yavru köpeğin bırakılıp gittiğini görüyoruz. ActieZwerfhonden Derneği ve Sahipsiz Hayvanlı Koruma Derneği yetkililerine ve operasyonları ekibiyle birlikte yürüten Veteriner Hekim Murat Bekhan'a temsil etmeye çalıştığım ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

    Anahtar Kelimeler: Mudurnu, Belediyesi, Sahipsiz, Hayvanları, Koruma

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