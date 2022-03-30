“Sahipsiz olmadıklarını bilmelerini istiyorum”

Haber: C. Kutay Aykan

2017 yılında ilk ihalesi125 milyon lira bedel ile sonuçlanan büyük sanayi projesi, son ihalede 673 milyon lira muhammen bedel üzerinden ihale edildi. 673 milyon 631 bin 568 lira bedel üzerinden çıkılan ihaleye Aydur Yapı - Baş Yapı İnşaat ve İnkosa İnşaat konsorsiyumu tarafından 547 milyon lira, Yusuf Altın Yapı tarafından 620 milyon lira, İmaj Alt Yapı tarafından 658 milyon lira ve Çakır inşaat firması tarafından 753 milyon lira teklif verildi. İhaleye Aydur Yapı - Baş Yapı İnşaat ve İnkosa İnşaat konsorsiyumu en düşük teklifi vermiş oldu. İhaleye bir itiraz gerçekleşmez ise süreç 15 gün içinde tamamlanacak. İhaleyi en düşük teklifi veren konsorsiyumun kazanması durumunda 2018 yılında 125 milyon liraya ihale edilen iş 547 milyon liraya çıkmış olacak.

ARZU AYDIN’A YÜKLENDİ

Sanayi Sitesi projesinin yapılacağı alana giden Bolu İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, son durumu değerlendirdi. Beykoz yaptığı açıklamada Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’a yüklenerek, “Eğer bu firma bu ihale geçen sefer yapılan bedel olan 498 milyon liraya yerine, üç yüz milyon liraya çıkmış olsaydı şimdi mevcut hükümetin bütün bileşenleri, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili yani bütün bileşenleri buralarda çok süslü laflarla bu projeyi sahipleneceklerdi. Arzu Hanım'dan Bolu esnafı adına bu konuyu takip etmelerini bekledik. Buradan fotoğraflar çekilip, ihaleyi takip ettik diyerek Bolu kamuoyunun içini rahatlatmasını isterdik. Ama çok iyi biliyorum ki bu ihalenin yapılacağı tarihten günden belki de haberi yok” diye konuştu.

“SEKİZ AYDIR BAĞIRIP DURUYORUZ”

Erhan Beykoz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Mart ayının 28’inde buranın ihalesi yapıldı. Buraya yeniden beş firma ihaleye girdi ve bir firmada beş yüz yirmi üç milyon lira (küsuratı da var), kaldı. Bizi sevindiren yani daha doğrusu beni sevindiren tek olay bu cenazenin kalkacak olması. Yoksa bu sene yaşamış olduğumuz çok ciddi kış şartlarından sonra önümüzdeki sene olası yaşamamız gereken bir kış şartları sonrası milyonlarca liralık yatırım çöp olacaktı. Burada sevinilecek tek konu bence ihalenin yapılıp, ihale sonrası kazanan firmanın belli olması. İşi alan firma işi ihale şartnamesine göre altı yüz günde teslim edecek. Yaklaşık on sekiz aya geliyor. Güzel olan buydu. Onun ötesinde bizi üzen çok ciddi sorunlar var. Bunları da dile getirmeden geçemeyeceğim. 988 tane iş yerinin yani dükkanın ihalesi yapılıyor.

Geçtiğimiz yaklaşık üç ay evvel yapılan ihale sonrası dört yüz doksan sekiz milyon liraya ihale tamamlanıyor ve eksik evrakla ihale iptal oluyor. Aradan geçen kısa zaman sonra ihale yeniden TOKİ tarafından yapılıyor. Bu sefer 523 milyon lira, yaklaşık 25 milyon lira ekstra bir rakamla bir başka firmada kalıyor. Şimdi biz hem Cumhuriyet Halk Partisi il genel meclis üyeleri olarak hem sayenizde sizlerin aracılığıyla Bolu kamuoyunu altı aydır belki sekiz aydır her dakikasındaki gelişmeleri bilgilendiriyoruz. Burası ne olacak? Burası kalacak mı? Burası çürüyecek mi? Burası bu milletin 988 tane insanın yarın bir gün bu onlarca esnafın da katılımıyla binleri geçecek esnafın, hayatını hem kolaylaştıracak hem hayatını ipotek altına alacak olan bu proje akıbeti ne olacak diye yaklaşık sekiz aydır bağırıp duruyoruz”

“SÜSLÜ LAFLARLA BU PROJEYİ SAHİPLENECEKLERDİ”

“Ama yazık olan ve çok üzüldüğümüz konu da şu ki burada özellikle Arzu Hanım'a sesleniyorum. Eğer bu firma bu ihale 498 milyon liraya geçen sefer yapılan ihale üç yüz milyon liraya çıkmış olsaydı şimdi mevcut hükümetin bütün bileşenleri, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili yani bütün bileşenleri buralarda çok süslü laflarla bu projeyi sahipleneceklerdi. Ama görüyoruz ki bu projeyi sahiplenen insanlar çok kısıtlı. Bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il genel meclis üyeleri ki bu da il başkanımızın bilgileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir diğeri de şu anda hemen yanımızda bulunan İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin Başkanı Salim Yücel Bey. Onun ötesinde burada hiç kimsenin bu ihaleyi sahiplenmemesi içimizi acıtıyor. Elbette çok iyi biliyoruz ki demirciler odası, mevcut sanayi derneğinin başkanları Zafer Beyler, Metin Beyler, bunlar tamamen bu olayın dışında bırakıldı. Olayın dışında bırakılması demek, bu olaya sahiplenilmemesi anlamı taşımıyor”

“ARZU HANIM’IN BELKİ DE HABERİ YOK”

“Başkanlar da zaman zaman lokal toplantılarda, lokal görüşmelerde burayla ilgili, buranın kaderiyle ilgili ciddi bilgi alışverişi yapmalarına rağmen bunların bu olaya dahil edilmemesi de bir başka üzüntü verici gerekçedir. Şimdi burası altı yüz günde, yani yaklaşık on sekiz ayda teslim edilecek. Öncelikle umarım ve dilerim cenabı Allah hayırlısıyla esnafımız bu projenin bir an evvel biterek yeni, çağdaş, güzel, Avrupa ayarında bir sanayi sitesine sahip olur. Ama dediğim gibi özellikle Arzu Hanım'dan biz bu konu hakkında bu konuyu takip etmelerini çok beklerdik. Buradan fotoğraflar çekip, ihaleyi takip ettik deyip Bolu kamuoyunun içini rahatlatmasını isterdik. Ama çok iyi biliyorum ki bu ihalenin yapılacağı tarihten günden belki de haberi yok. Bu projeye hiçbir Bolu esnafı, STK’lar, Siyasi Parti İl Başkanları sahip çıkmadı. Onun için lütfen Bolu esnafının sahipsiz olmadığını, Bolu esnafının özellikle sanayi esnafının, ekmeğini, pisin, kirin, mazotun, yağın içinde çıkaran Bolu esnafımızın sahipsiz olmadığını bilmelerini istiyorum. Bu projenin Bolu'ya ve Bolu halkına hayırlar getirmesini temenni ediyorum”