Sahne sırası Tanju Özcan’da: 15 Şubat’ta açıklıyor

Haber: Gönül Olutürk

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde seçildiği takdirde Bolu'yu Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri haline getireceğini söyleyen CHP Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan bütün projelerini 15 Şubat Cuma günü açıklıyor. 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek proje ve aday tanıtım programı 15 Şubat Cuma günü saat 18:30'da başlayacak. Tüm Bolu halkının davet edildiği programda Özcan, Bolu'ya dair bütün projelerini tek tek açıklayacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 10:32