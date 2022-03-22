Sahte alkol satan tekel bayisine baskın!



Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz günlerde arkadaşları ile tekel bayiinden alışveriş yaparak alkol alan şahıs, içtiği alkol sonrasında fenalaşarak hastaneye yatırıldı. Şahıs üzerinde yapılan incelemeler sonrasında, etil alkol içtiği tespit edildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı soruşturma sonrasında alkollerin Bolu’da bir tekel bayiinden satın alındığı öğrenildi. Tekel Bayisine yönelik baskın düzenleyen ekipler, 7 şişe 1 litrelik evsel kullanım amaçlı tarımsal kökenli etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgisi olan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar da gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.