Haber: Kasım ŞAHİN

Sahte çekle Geredeli deri tüccarı Orhan Karaaslan’dan 40 bin TL’lik deri alan Ahmet Bağçacı, şikayet üzerine; “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklandı.

Son duruşmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen ve işlediği suçtan dolayı da 5 aydır tutuklu bulunan Ahmet Bağçacı, son savunmasında; “Karaaslan’dan çek karşılığı deri aldım. Hatta iki kez kendisiyle alışverişimiz olmuştur. Sahte çek vermedim. Verdiğim çekleri bankaya götürüp sakıncası olmadığı öğrendi ve çekleri kabul etti. Ben yine iyi niyetli olduğumdan, çeklerimi almayı kabul ettim. Anlaşma yaptık, aldığım mala karşılık Bin 600 TL para verdim. Geriye kalan derileri de almadım. Şahıs mal verdiğini söyleyerek yalan beyanda bulunuyor” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı suçlu bularak 3 yıl 14 hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 13 bin 200 TL’de para cezasına çarptırılmasına karar verdi.