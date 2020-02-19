Sahte E-Devlet sitelerine dikkat!

Haber: N. Halid Altundal

Siber dolandırıcıların son zamanlarda en sık kullandığı alan sosyal medya platformları oldu. Facebook, Twitter, İnstagram ve LinkendIn gibi çok sayıda kullanıcıyı barındıran sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları sahte E-Devlet sitelerine yönlendiren dolandırıcılar kişilerin kimlik bilgilerine erişiyor. Dolandırıcılar kart ve kimlik bilgilerini depolayıp daha sonra vatandaşları 0850’li numaralardan arayarak kendilerini banka personeli olarak tanıtıp önceden elde ettikleri kart ve kimlik bilgilerini kullanarak müştekilere 3D secure işlemleri, kredi çekme, havale ve EFT gibi işlemler yaptırıp çok sayıda vatandaşı dolandırıyor.

EMNİYET OPERASYON YAPMIŞTI

Resmi E-Devlet logosunu kullanarak sosyal medya platformlarında reklam veren dolandırıcıların mağdur ettiği vatandaşların artması sonucu gelen şikayetleri değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz ay düğmeye basmıştı. Dolandırıcılara yönelik Kars merkezli İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde 23 adrese eş zamanlı operasyon yapan Emniyet ekipleri “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 19 şahsı gözaltına almıştı.

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN!

Siber dolandırıcıların vatandaşları sosyal medya platformlarında “kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın”, “kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz aşağıdaki linke tıklayın” gibi reklamlar vererek, e-devlet ve bilinen banka sitelerinin görüntüsüne benzer kopya sitelere yönlendirdiğine dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın 0850 hatlardan gelen aramalara, özellikle kendilerini banka görevlileri olarak tanıtan şahıslara herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamaları ve yine özellikle cep telefonlarına dolandırıcılar tarafından yönlendirilen SMS mesajlarını ve gelen şifre bilgilerini karşı tarafla paylaşmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.