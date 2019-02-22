Sahte içki imalatına Jandarma engeli

Haber: : Gönül Olutürk

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilimiz Mengen ilçesinde 7 şüpheli adres tespit edildi. Mengen İlçe Emniyet Amirliği ile müşterek yapılan aramada 5 litre etil alkol, 2.5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 cc gliserin, 10 cc anason, 2 adet kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyon neticesinde 7 şüpheli şahıs gözaltına alınırken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.