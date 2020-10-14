Sahte içki operasyonu Bolu’ya sıçradı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son zamanlarda alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerimizde yaşanan ölüm olayları Emniyet Genel Müdürlüğünü harekete geçirdi. Yaşanan ölüm olaylarına sebebiyet veren sahte etil alkollerin kaynağının tespitine yönelik Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düğmeye basıldı. Dün öğleden sonra KOM ekiplerince başlatılan “Alkol Operasyonu” kapsamında ilimiz Merkez ve ilçelerinde 11 ekip ve 27 personel 15 işyerinde arama yaptı.

TEKEL BÜFESİNE AİT DEPOYA BASKIN

KOM ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Merkezde bulunan bir tekel büfesine ait depoya baskın yapıldı. Depoda yapılan aramalarda 1 litrelik bin 110 adet(bin yüz on litre) şişe etil alkol ve bin 288 adet içki aroması ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 37 yaşındaki tekel büfesi sahibi G.D. yakalandı. G.D. hakkında 5607 (Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu) SKM Suçundan tahkikat başlatıldı.