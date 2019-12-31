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Sahte içkiler son anda yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptıkları uygulamada piyasa değeri 47 bin 500 TL olan kaçak ve sahte içkiye el koydu. 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte içkiler son anda yakalandı

Haber: C. Kutay AYKAN

KOM şubesinin deneyimli ve tecrübeli ekipleri, yılbaşı öncesi yaptıkları uygulamada başarılı çalışmalarını bir kez daha imza attı. Kaçakçılığın men ve takibine yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, seyir halinde iken durdurularak arama yapılan M.E.K’nin (23) sevk ve idaresindeki araçta piyasa değeri yaklaşık olarak  47.500,00 Türk Lirası olan, 2 ayrı markada toplam 200 adet kaçak/sahte içki ele geçirilirken, gözaltına alınan F.A. (30), C.K. (33) ve M.E.K (23) isimli şüpheliler tamamlanan iş ve işlemlerine müteakip salıverildi.

Yetkililer, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır açıklamasında bulundular.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2019, 12:57
Esra Perçin

Esra Perçin

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