Sahte para çetesi çökertildi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 54…. Plakalı araç ile çeşitli illerde piyasaya sahte para sürüldüğü duyumları alınması üzerine yapılan araştırmalar sonucu bahsi geçen araç, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan N.Ç (52), S.K (23) ve E.D. (17) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada (82) adet sahte 100 TL, ile (143) adet sahte 50 TL para ele geçirilirken, üç şahısta gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şahısların gitmiş oldukları illerde iyiniyetli kişilere bozdurmak bahanesiyle vermiş oldukları gerçek 200 TL paralar karşılığında aldıkları 100 TL paraları el çabukluğu ile yanlarında bulunan sahte 100 TL paralar ile değiştirerek, parayı bozan şahıslara parayı bozdurmaktan vaz geçtiklerini beyanla sahte 100 TL paraları iade ederek 200 TL parayı geri aldıkları, bu şekilde Zonguldak il Merkezinde bir şahsa (12) adet sahte 100 TL, Ereğli ilçesinde bir şahsa (4) adet sahte 100 TL, Kocaeli İli İzmit İlçesinde bir şahsa (4) adet sahte 100 TL ve Bolu Gerede ilçesinde bir şahsa (4) adet sahte 100 TL para verdikleri tespit edildi.

Konu ile ilgili soruşturma devam ederken, şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen ve suçtan elde ettikleri yada suçta kullandıkları değerlendirilen toplam 19 bin 425 TL gerçek paraya el konuldu. KOM yetkilileri; “Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikâyet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2020, 14:42