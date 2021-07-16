Sahte para denetimi



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında denetim yapan polis ekipleri, satıcıları ve müşterileri sahte para konusunda uyardı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte paraların özellikle Kurban Bayramı ve öncesinde satıcıların dikkatsizliğinden yararlanılarak piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

Bolu Hayvan Pazarı'nda denetim gerçekleştiren ekipler, hem satıcılara hem de hayvan almak isteyenlere, sahte ve gerçek paranın nasıl ayırt edileceğine dair yöntemleri gösterdi.Besicilerden, sattıkları kurbanlık karşılığında aldıkları parayı mutlaka kontrol etmelerini isteyen ekipler, bilgilendirici broşürler dağıttı.Denetimlerin Kurban Bayramı süresince devam edeceği bildirildi.