Haber: Kasım ŞAHİN

İstanbul’dan Bolu’ya gelen ve üzerinde taşıdığı iki adet sahte 200 TL ile alışveriş yapıp birisi parfümerici, diğeri elektrikçi olan 2 esnafa girip sahte 200 TL verip üstüne geçek para alıp dolandırıcılık yapan Abdullah K.Ö., KOM şubesinin takibi sonucu İzzet Baysal Caddesi üzerinde yakalandı. Zanlının üzerinden 385 TL gerçek para çıktı.

2 adet sahte 200 TL ile birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir parfümereciye giren ve buradan 10 TL’lik alış veriş yapıp bu esnaftan 190 TL gerçek para alan Abdullah K.Ö., daha sonra elektrikçilik yapan esnafında işyerine giderek buradan da 5 TL değerinde elektrik prizi alıp, üstüne de 195 TL gerçek para alan zanlı ihbar ve takip sonucu 385 TL gerçek parayla yakalandı.

Yapılan araştırmada zanlının çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu ve sahte para ile dolandırılan esnaflarında mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi. Esnaflar zanlıdan davacı ve şikayetçi oldu. Abdullah K.Ö, “Piyasaya sahte para sürmek ve dolandırıcılık yapmak” suçundan Savcılığa sevk edildi.