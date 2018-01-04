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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • Sahte para ile bilet almaya çalıştı

    Bolu’da seyyar olarak milli piyango bileti satan yaşlı amcaya, bir kişi sahte para vererek dolandırmaya çalıştı.

    04 Ocak 2018 Perşembe 12:07
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    Sahte para ile bilet almaya çalıştı

    Haber: Semih Baykal

    İlimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyyar olarak milli piyango bileti, kazı kazan satan Kamil Temiz adlı vatandaşın yanına kimliği öğrenilemeyen bir erkek şahıs geldi. Kamil Temiz’e, cebinden çıkardığı 200 TL’ye bozup bozmayacağı sordu ve bilet almak istedi. Temiz’de para bozabileceğini söylemesi üzerine şahıs 200 TL’yi uzattı. Temiz, para aldıktan sonra sahte olduğunu anladı ve hemen polis’i aradı. Temiz’in polisi aradığı fark eden şahıs hemen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Seyyar, Olarak, Milli, Piyango

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