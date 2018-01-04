Haber: Semih Baykal

İlimiz İzzet Baysal Caddesi üzerinde seyyar olarak milli piyango bileti, kazı kazan satan Kamil Temiz adlı vatandaşın yanına kimliği öğrenilemeyen bir erkek şahıs geldi. Kamil Temiz’e, cebinden çıkardığı 200 TL’ye bozup bozmayacağı sordu ve bilet almak istedi. Temiz’de para bozabileceğini söylemesi üzerine şahıs 200 TL’yi uzattı. Temiz, para aldıktan sonra sahte olduğunu anladı ve hemen polis’i aradı. Temiz’in polisi aradığı fark eden şahıs hemen olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.