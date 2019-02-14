Sahte para verdiler gerçek para aldılar

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı bir araçla ilimize gelen F.Ç.(35), Ş.D.(25) ve Ş.Ö’yi(29), 26 adet sahte parayla yakalandılar.

Bolulu market sahiplerini sahte para vererek karşılığında gerçek para elde eden 3 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. KOM Şubesi yetkilileri, suç ve suça karışan kişilere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü, piyasaya sahte para sürülmesi konusunda bilgi sahibi olan kişi veya kişilerin mutlaka 155 Polis İmdat hattına bilgi vermelerini istedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 14:40