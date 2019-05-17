Sahte paracılara ceza

Haber: Aysun BEYKOZ

Yaklaşık bir yıl önce Bolu Pazarına gelerek, Celal Teke, Mehmet Ongun, Ramazan Arslan ve Emine Kaya’ya sahte 100 TL vererek, kilosu ucuz fiyattan satılan salatalık, marul gibi ürünleri alarak karşılığında gerçek paralar alarak dolandırıcılık suçu işleyen Selahattin Aydın ile İsmail Yerlikaya, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Parada sahtecilik” suçundan yargılanmaya başlamalarının ardından dün yapılan duruşmayla dosya karara bağlandı.

Sanıklarda Selahattin Aydın, önce 5 yıl hapis cezasına ardında da iyi hali göz önünde bulundurularak bu cezası 4 yıl 2 aya ve 10 bin TL adile para cezasına, diğer sanık İsmail Yerlikaya’da 2 yıl 6 ay hapis cezasına ve 5 bin TL’de adli para cezasına çarptırıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2019, 10:24