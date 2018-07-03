Haber: Gönül Olutürk

Yaptıkları alışverişlerde 2 adet 50 TL ve 1 adet 20 TL sahte para verdikleri anlaşılan D.D (22) ve O.K.(23) isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu aynı gün yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kiralık olarak kullandıkları 34 Plakalı araçta yapılan aramada ise22 adet sahte 50 TL, 113 adet sahte 20 TL para ile alışverişlerde verdikleri sahte paraların üstü olarak aldıkları anlaşılan toplam 260 TL suçtan elde edilen para ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.