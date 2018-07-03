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03 Temmuz 2018 Salı
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    • Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

    Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı iş yerinde yaptıkları alışverişlerde sahte para kullandığı tespit edilen iki kişi yakalandı.

    03 Temmuz 2018 Salı 15:17
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    Sahte paraları piyasaya sürmek isterken yakalandılar

    Haber: Gönül Olutürk

    Yaptıkları alışverişlerde 2 adet 50 TL ve 1 adet 20 TL sahte para verdikleri anlaşılan D.D (22) ve O.K.(23) isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu aynı gün yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kiralık olarak kullandıkları 34 Plakalı araçta yapılan aramada ise22 adet sahte 50 TL, 113 adet sahte 20 TL para ile alışverişlerde verdikleri sahte paraların üstü olarak aldıkları anlaşılan toplam 260 TL suçtan elde edilen para ele geçirilmiştir.

    Gözaltına alınan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Kaçakçılık, Organize, Suçlarla, Mücadele

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