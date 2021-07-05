​​​​​​​Sahte paraya dikkat



Haber: Erdal Tanrıverdi

KOM Şubesi yetkilileri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satıcılarının dolandırılmasını önlemek için sahte para konusunda açıklama yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Sahte para kurbanı olma" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, İlimizde bulunan Hayvan Pazarı’nda sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları yapılan açıklamayla uyardı. Dolandırıcıların bayram öncesi özellikle hayvan pazarlarını hedef seçtiğini belirten polis, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Polis, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirlerin alındığını ve hayvan pazarında satışların başlamasıyla birlikte sahte para konusunda uyarılarda bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021, 13:23