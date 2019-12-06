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Sahte parayla bakın neler almış!

​​​​​​​Bolu merkez, Göynük ve Mudurnu ilçelerinde sahte paralarla simit ve sirke alarak, geriye gerçek paraları alarak parada sahtecilik suçuyla yargılanan Çetin C. 1 yıl 8 ay ve Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Sahte parayla bakın neler almış!

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Parada sahtecilik” suçundan tutuksuz yargılanan Çetin C. son kez hakim karşısına çıktı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz sanık, paraları gerçek olduğunu ve kendisinin arkadaşları tarafından kandırıldığını iddia etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının verdiği mütalaasında, Çetin C.’nin Bol merkezde sahte 100 vererek 1 liralık simit aldığı ve karşılığında 99 lira gerçek para aldığı, aynı kişinin Göynük ilçesinde yine 1 lira bedeli olan sirke aldığı bunun da karşılığında 99 lira gerçek para aldığı, ayrıca Mudurnu ilçesinde de piyasaya 5 adet sahte 100’yide piyasaya sürdüğünü, aracının içinde yapılan aramada da 12 adet sahte para ile yakalandığı ve cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, “Parada sahtecilik” suçundan Çetin C.’yi 1 yıl 8 ay hapis cezasına ve Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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