Sahte parayla Bolu halkını dolandırdılar

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde yanlarında getirdikleri sahte yük liralık banknotlarla, Bolu esnafları dolandıran ve özellikle yöresel ürünleri satan vatandaşları mağdur eden Hüseyin Doğan ile Yıldırım Kılız, il dışına çıkarken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü deneyimle ekibi tarafından siyah bir poşet içerisine konulmuş 102 adet sahte yüklük banknotlarla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Savcısının verdiği mütalaada, kriminal laboratuarının yaptığı incelemede, ele geçirilen sahte paraların büyük bir ustalıkla yapıldığı, vatandaşların bunu fark etmesinin imkansız olduğu ve bu işin uzmanının ancak paranın sahte olduğunu tespit edebileceği açıklaması, bu işi yapan sahte paracıların işlerini büyük bir uzmanlıkla yaptıkları da ortaya çıkmış oldu.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken, sahte paralar üzerinde yapılan parmak izi taranmasında, sanıkların parmak izlerinin tespitinin ardından mahkeme heyeti, her iki sanığa 2’şer yıl 1’er ay hapis ve 8 bin 320’şer lira adli para cezası verdi.